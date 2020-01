Vive altercation verbale entre Emmanuel Macron et des policiers israéliens à Jérusalem (Vidéo)

Mercredi 22 Janvier 2020, Emmanuel Macron, qui est en visite en Israël, s’est emporté contre des policiers israéliens, les priant de bien vouloir le laisser entrer dans l’église Sainte-Anne de Jérusalem. Une scène qui rappelle un incident qui avait impliqué Jacques Chirac dans les années 1996.

Alors qu’il allait pénétrer dans la basilique Sainte-Anne – propriété de la France – dans la Vieille ville de Jérusalem, le président français s’est emporté contre des policiers israéliens, dans une séquence filmée relayée sur les réseaux sociaux. Au milieu d’une foule, en train de piquer une colère, le tout en anglais avec un accent très français. Le chef de l’État français n’a pas apprécié que des forces de sécurité israéliennes pénètrent dans l’église Sainte-Anne, territoire français à Jérusalem, ce qui leur est pourtant interdit.

« I don’t like what you did in front of me. Go, outside, please. We know the rules, nobody has to provoke nobody. (…) Please respect the rules ! » (« Je n’aime pas ce que vous avez fait devant moi. Sortez, s’il vous plaît. Nous connaissons les règles, personne ne doit provoquer personne. Respectez les règles, s’il vous plaît ! »), a notamment lancé Emmanuel Macron. « We keep calm. We had a wonderful walk […] Please, respect the rules ! They are for security […] Everybody respect the rules, they will not change with me, so everybody respects the rules », (« Nous restons calme, nous avons fait une magnifique marche, vous faites du bon boulot dans la ville et je l’apprécie, mais s’il vous plaît, respectez les règles établies depuis des siècles, elles ne changeront pas avec moi, je peux vous le dire »), a-t-il ajouté toujours en anglais, qui a improvisé une balade dans la Vieille ville de Jérusalem, où il avait seulement prévu de visiter l’église Sainte-Anne.

Emmanuel Macron dans les pas de Jacques Chirac

Cette scène rappelle un incident qui avait impliqué Jacques Chirac dans les années 1996 et avait marqué les esprits. C’est dans ce quartier de Jérusalem-Est que l’ancien président Jacques Chirac s’était mis en colère en 1996 contre des soldats israéliens qui l’encadraient de trop près. Alors qu’il visitait la Vieille ville de Jérusalem dans le cadre de sa visite officielle en Israël et en Cisjordanie, il s’était emporté contre des soldats israéliens, en lançant son désormais célèbre : «Do you want me to go back to my plane ?» («Voulez-vous que je remonte à bord de mon avion ?»), avant d’exiger que les militaires sortent du domaine de Saint-Anne.

La basilique Sainte-Anne, construite par les Croisés au 12e siècle et offerte par l’Empire ottoman à la France en 1856, est l’un des quatre territoires français de Jérusalem.

Emmanuel Macron était en déplacement en Israël, où il a été invité pour commémorer le 75e anniversaire de la libération du camp nazi d’Auschwitz, et où il s’est entretenu avec le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Emmanuel Macron doit poursuivre son voyage à Ramallah, siège de l’Autorité palestinienne, pour y rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas.