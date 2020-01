Venezuela: vers un parlement à chambre unique mais bicéphal

Le nouveau patron du parlement vénézuélien devrait être désigné à l’issue d’un vote des 167 députés constituant l’hémicycle. L’opposant Juan Guaido réélu à la tête de l’institution fait face au bras de fer d’un député pro-Maduro, Luis Parra qui s’est autoproclamé président de la même institution.

L’opposant et président autoproclamé vénézuélien Juan Guaido est reconduit à la tête du parlement de son pays à Caracas. Empêché d’accéder au siège de l’Assemblée nationale, les députés de l’opposition ont finalement échoué au siège du journal El Nacional où ils ont procédé au vote. A l’issue du scrutin, plus de 100 élus du peuple ont porté leur voix sur le président sortant Juan Guiado qui devra diriger l’institution de contre-pouvoir jusqu’en janvier 2021. « Je jure devant Dieu et le peuple du Venezuela de faire respecter » la Constitution en tant que « président du Parlement et président par intérim », a déclaré après le scrutin Juan guaido, qu’une cinquantaine de pays reconnaissent comme chef d’Etat par intérim.

Dans la foulée, un autre député pro-Maduro, Luis Parra s’est autoproclamé président du parlement peu après le vote. Celui-ci a rapidement reçu le soutien du régime chaviste qui s’est réjoui de la chute de Juan Guaido. Pour l’opposition, c’est un non-événement car ce dernier n’a pas eu de vote ni de quorum. C’est un nouveau bras de fer qui s’annonce entre opposition et pouvoir. Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo a félicité l’opposant pour sa réélection. Il a aussi déploré la volonté du pouvoir Maduro de « nier la volonté de l’Assemblée nationale démocratiquement élue ».