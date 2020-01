Send an email

Valladolid vs Real Madrid : le groupe des madrilènes et les compos probables des deux équipes

On connait la liste des joueurs du Real Madrid convoqués pour le déplacement à Valladolid ce dimanche en 21è journée de Liga. Une liste de 19 joueurs où sont présents les cadres de l’effectif Merengue même si quelques uns manquent à l’appel.

Second au classement, le Real Madrid a l’occasion de prendre la tête de la Liga ce soir. Les Madrilènes défient en effet Valladolid pour le compte de la 21è journée du championnat. Une rencontre à priori facile pour les Merengué qui, en cas de victoire surclasseraient le Barça qui a été malmené à Valence samedi (0-2). Pour ce match piège, Zidane a convoqué 19 joueurs. Laissés au repos lors des 16è de finale de la Coupe du Roi face à Unionista (2-1), Sergio Ramos, Toni Kroos et Luka Modric sont retenus dans la liste tout comme le jeune brésilien Rodrygo. Cependant, le technicien français ne peut pas compter sur les services de Carjaval (suspendu) et Gareth Bale (blessé).

Voici les 19 joueurs convoqués pour le match du Real Madrid contre Valladolid :

Gardiens de but : Courtois, Areola, Altube.

Défenseurs : Militao, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy.

Milieux de terrain : Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, James, Isco.

Attaquants : Benzema, Lucas, Jovic, Rodrygo.

Voici les compositions probables des deux équipes :

Valladolid: Masip; Antoñito, Kiko Olivas, Joaquín, Salisu, Nacho Martínez; Michel Herrero, San Emeterio, Alcaraz; Ünal et Sergi Guardiola.

Real Madrid: Courtois; Militao, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Fede Valverde, Casemiro, Kroos; Rodrygo et Benzema.