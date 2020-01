Usain Bolt annonce une bonne nouvelle

Send an email

Carnet rose! L’athlète jamaïcain, spécialiste des épreuves de sprint, Usain Bolt, sera bientôt père de famille. L’annonce a été faite par la star jamaïcaine via son compte Instagram.

C’est une bonne nouvelle pour les fans du monstre de l’athlétisme international, Usain Bolt. Âgé de 33 ans, l’homme le plus rapide du monde va devenir père de famille: “Je veux juste dire qu’un roi ou une reine va bientôt arriver“, a écrit Usain Bolt sur son compte Instagram, en légendant une photo de sa femme Kasi Bennett et son ventre arrondi. Les deux futurs parents n’ont pas précisé pour quand était prévu la naissance de leur bébé.

Usain Bolt avait pris sa retraite sportive en 2017. Durant sa carrière, Bolt a notamment été huit fois champion olympique, recordman du monde des 100 m (9”58), 200 m (19”19) et 4 x 100 m (36”84), et 11 fois champion olympique. Le jamaïcain s’est reconverti en footballeur, avant de raccrocher quelques mois plus tard.