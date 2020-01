USAID: point de la rencontre entre Patrice Talon et Mark Green

Plusieurs sujets ont marqué les discussions entre Patrice Talon et Mark Green. Selon le communiqué de presse de l’USAID, il a été principalement question des sujets de développement, d’investissements étrangers et de démocratie. L’administrateur de l’USAID a encouragé le président Patrice Talon dans ses actions de renforcement de « l’environnement propice aux affaires au Bénin ». Pour Mark Green, le renforcement de l’environnement des affaires va favoriser les investissements étrangers.

Yesterday I met with President of the Republic of #Benin, Patrice Talon. We discussed @USAID's focus on self-reliance, & I encouraged President Talon to continue to strengthen the business-enabling environment in Benin to foster foreign investment.https://t.co/iCqK7m8JQ9 pic.twitter.com/KKK6C3VA8W

— Mark Green (@USAIDMarkGreen) January 30, 2020