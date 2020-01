Send an email

USA-présidentielle 2020: un candidat abandonne encore la course à l’investiture démocrate

Le sénateur américain, Cory Booker, candidat à l’investiture démocrate pour la présidentielle de cette année, a abandonné la course. Il l’a fait savoir via un communiqué officiel publié ce lundi 13 janvier.

L’élu démocrate Cory Booker a abandonné la course à l’investiture démocrate. Pointant du doigt un déficit de moyen financier, Cory Booker a mis fin à sa campagne à la candidature unique du parti démocrate en novembre prochain. « C’est avec le cœur gros que je partage cette nouvelle: j’ai pris la décision de suspendre ma campagne présidentielle (…). Notre campagne est arrivée au point où nous avons besoin de plus d’argent (…) de l’argent que nous n’avons pas », a-t-il écrit. Son retrait intervient une semaine après celui de Castro Julian, ancien secrétaire d’Etat au logement sous Barack Obama et seul candidat hispanique.

Le grand débat des démocrates qui s’ouvre ce mardi promet d’être très houleux. Dans les sondages, l’ancien vice-président Joe Biden domine toujours les débats et sans aucun doute, fait office de favori devant les sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Le candidat investi représentera le parti à la présidentielle face à Donald Trump qui, lui, est certain d’être reconduit candidat républicain à la présidentielle de novembre 2020.