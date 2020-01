USA-Présidentielle 2020: un autre candidat démocrate jette l’éponge

Send an email

Un autre candidat abandonne la course à l’investiture démocrate dans le cadre de la présidentielle de 2020. Le jeudi 2 janvier, c’est le seul candidat hispanique en lice, Julian Castro qui a jeté l’éponge.

A moins d’un an de la présidentielle de 2020 aux Etats-Unis, le camp démocrate se rétrécit. Le 2 janvier, le candidat Julian Castro s’est retiré de la primaire démocrate. « C’est le cœur lourd, mais avec une profonde gratitude que je suspends ma campagne aujourd’hui. Je suis tellement reconnaissant envers tous ceux qui nous ont soutenus. Je n’ai pas fini de me battre. Je continuerai à travailler pour une nation où tout le monde compte », a écrit l’ancien Secrétaire au Logement et au Développement urbain des États-Unis sous l’administration Barack Obama.

Dernier texan en lice après le retrait du jeune Beto O’Rourke, Julian Castro était l’un des premiers à officialiser sa candidature à l’investiture démocrate. Le dernier retrait en date est celle de la sénatrice Kamala Harris pourtant bien placée dans les sondages. Parmi les 14 candidats encore en lice, cinq font figures de favoris: l’ancien vice-président Joe Biden, les sénateurs Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar et le maire de South Bend, Pete Buttigieg. Le premier vote de la primaire aura lieu dans un mois. Le vainqueur des primaires, investi candidat démocrate aura la lourde charge de concurrencer le républicain Donald Trump, candidat à sa propre succession à la présidentielle de novembre 2020.