USA : pour éviter de se crasher, un Boeing a vidé son kérosène sur une école (Vidéo)

Aux Etats-Unis, un Boeing en difficulté après son décollage a déversé son kérosène sur une école et des enfants ont été au contact du liquide inflammable.

Selon un rapport de BFMTV, l’avion qui s’est retrouvé en grande difficulté dans les airs, est un Boeing 777 de la compagnie Delta Air Lines qui se rendait à Shanghai en Chine. Un problème de moteur est survenu peu de temps seulement après son décollage de l’aéroport de Los Angeles. Comme le prévoit la procédure dans de tel cas, le pilote a donc décidé, dans une approche d’un atterrissage d’urgence, de larguer le carburant et de vider les deux réservoirs de l’appareil.

Jusque-là, le problème ne se pose pas. Là où les choses ont failli tourner au drame, c’est que la vidange des réservoirs se faisait à une trop basse altitude et surtout l’avion survolait une zone d’habitation. Conséquences, du kérosène a recouvert une école et des enfants y ont été exposés. Selon les chiffres de BFM, 17 élèves et 9 adultes ont été touchées par le liquide. Cependant, plus de peur que de mal, les services d’urgence ont été prévenus et se sont rapidement rendus sur les lieux. Les premier soins ont été apportés aux victimes et aucune hospitalisation n’a été nécessaire, indique la même source. l’avion s’est posé sans dommage quelques minutes plus tard à l’aéroport de Los Angeles.