USA – Marche pour la vie: Donald Trump, premier président à participer à une marche anti-avortement

Donald Trump fait peu de cas de son procès en destitution et soigne son électorat en participant à la grand-messe des militants anti-avortement. Le chef d’État a participé, vendredi 24 janvier à Washington, à la grand-messe annuelle des militants anti-avortement. Il a dénoncé les positions « radicales » de ses adversaires démocrates sur ce sujet très clivant aux États-Unis. Donald Trump est ainsi devenu le premier président américain à se rendre à cet événement annuel contre le droit à l’avortement. Une première dans « l’histoire », annonçait mercredi soir, la Maison Blanche sur son compte Twitter.

This Friday, January 24, President @realDonaldTrump will be the first President in history to attend the March for Life!

— The White House (@WhiteHouse) January 22, 2020