USA: le rappeur DaBaby arrêté pour vol d’un iPhone, 80 dollars et une carte bancaire (vidéo)

DaBaby a démarré l’année 2020 avec une nébuleuse affaire d’arrestation. Selon la team Moov, son arrestation a été dévoilée par une vidéo tweet. Selon le média Miami Herald, le rappeur a été interrogé jeudi soir à propos d’un vol présumé à Miami. Tout serait parti d’une altercation entre DaBaby et son équipe contre le promoteur du « Cafe Iguana Pines », lieu dans lequel le rappeur a performé. D’après la police, le gérant avait promis 30 000 dollars mais n’a versé que 20 000 dollars à DaBaby. Ainsi, il manquait 10 000 dollars et DaBaby a demandé la différence. Lorsque la discussion a pris une tournure plus violente suivie d’une altercation verbale et physique, l’équipe de DaBaby aurait volé 80 dollars, un iPhone 7 ainsi qu’une carte de crédit au promoteur.

Annoncé pour se présenter au tribunal le 7 janvier 2020 pour ce vol, DaBaby qui a été arrêté et incarcéré a finalement été libéré de prison lundi 06 janvier, veille de sa comparution.

DaBaby just got arrested in Miami. The reason for his arrest is unknown at this time. pic.twitter.com/TpF9O9Hp7u

— No Hipsters Allowed (@nohipstersblog2) January 2, 2020