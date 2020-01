Un mystérieux virus fait rage dans le centre de la Chine

Send an email

Un virus mystérieux a fait son apparition en Chine dans la ville de Wuhan, dans le centre du pays. Plusieurs personnes ont déjà été atteintes et l’une d’entre elles, un homme de 61 ans, est décédée.

Au total, 41 personnes ont été diagnostiquées avec l’agent pathogène, dont les tests de laboratoire préliminaires cités par les médias d’État chinois au début de cette semaine ont révélé un nouveau type de coronavirus, a déclaré la Wuhan Municipal Health Commission, dans un communiqué publié sur son site Internet. Deux d’entre elles sont sorties de l’hôpital et les autres sont dans un état stable, tandis que 739 personnes soupçonnées d’être en contact étroit avec les patients ont été évacuées, a-t-il précisé, cité par VOA.

L’homme, la première victime de l’épidémie qui a commencé en décembre, était un acheteur régulier dans un marché de fruits de mer de la ville et avait déjà été diagnostiqué avec des tumeurs abdominales et une maladie chronique du foie, a déclaré l’autorité sanitaire. Les traitements n’ont pas amélioré ses symptômes après son admission à l’hôpital et il est décédé le 9 janvier lorsque son cœur s’est arrêté. Il a été testé positif au virus mystérieux.

Selon VOA, la commission a ajouté qu’aucun nouveau cas n’avait été détecté depuis le 3 janvier. L’autorité sanitaire de Wuhan a également déclaré que les patients étaient principalement des vendeurs et des acheteurs sur le marché des fruits de mer, et qu’à ce jour, aucun personnel médical n’avait été infecté, et aucune preuve claire de transmission interhumaine n’avait été trouvée.