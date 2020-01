Un charmeur de serpents mortellement mordu en pleine prestation (Vidéo)

Mordu à deux reprises en plein spectacle de rue par un serpent venimeux, un homme est décédé, quelques heures plus tard.

En Indonésie, un charmeur de serpents qui s’amusait à exhiber un cobra royal a été mordu à deux reprises par le reptile. Selon le Mirror, l’homme nommé Norjani, connu pour être l’un des meilleurs guérisseurs du district de Mempawah, dans l’ouest du pays, a été tué par le serpent qu’il retenait chez lui. Selon le quotidien, il a capturé le reptile une semaine avant le drame et l’a gardé chez lui pour faire de la médecine traditionnelle, jusqu’au jour où il a voulu le montrer à ses voisins.

Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux l’homme se tient debout avec un serpent sur ses épaules. Le cobra de cinq mètres fait des mouvements brusques et siffle. Il commence à le taquiner puis l’animal se contorsionne et le mord à deux reprises, à la main et au visage. Des spectateurs se sont alors précipités pour l’aider, mais le charmeur de serpents les a écartés, indique la source. Pris de douleurs deux heures plus tard, il a été hospitalisé et a reçu un sérum anti-venin. Trop tard : l’homme est décédé peu après. La famille de la victime a ensuite tué le cobra royal, un acte censé chasser les mauvais esprits. Moralité: même dompté, le serpent reste un animal redoutable.