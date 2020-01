Ukraine : démission du Premier Ministre sur fond de scandale médiatique

Send an email

Le Premier Ministre ukrainien Oleksiy Honcharuk a donné sa lettre démission au Président Volodymyr Zelensky afin que ce dernier le soumette au parlement du pays, a indiqué le PM lui-même, vendredi.

« Je suis parvenu à réaliser le programme du Président. Il est pour moi un modèle d’ouverture et de décence. Cependant, afin de dissiper tout doute sur notre respect et notre confiance envers le Président, j’ai écrit une lettre de démission et je l’ai remise au Président avec le droit de le soumettre au Parlement « , a écrit Honcharuk sur Facebook.

Le bureau de presse de Zelensky a déclaré que le Président avait reçu la demande et la considérerait, rapporte l’agence Sputnik. « Le Chef de l’Etat examinera la demande. Le bureau du Président ukrainien annoncera les résultats de l’examen plus tard », a déclaré le bureau de presse de Zelensky dans un communiqué, publié sur Telegram.

Pourquoi la démission ?

Cette décision intervient quelques jours après que, des enregistrements vocaux d’une présumée réunion, entre Honcharuk avec le chef du ministère des Finances du pays et des représentants de la banque nationale du pays, soient apparus sur Internet.

Au cours de la réunion présumée, Honcharuk a déclaré qu’il était « un je ne sais rien » en matière économique et a demandé aux personnes présentes à la réunion de fournir une explication adéquate au Président sur l’état actuel de la monnaie ukrainienne, rappelle Sputnik.