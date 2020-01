Tunisie: le président Kaïs Saïed veut réviser la constitution

Send an email

Le président tunisien a affiché sa volonté de modifier la constitution du pays quelques mois après son investiture. Selon Hespress, cette promesse de campagne qui lui tient à cœur réduira le fossé entre les marginalisés et les institutions de la république.

Lors d’un déplacement à Kasserine dans le cadre de la journée des martyrs, le président tunisien a réaffirmé son ambition de modifier la loi fondamentale du pays. Le but selon le chef d’Etat serait de rapprocher les citoyens des institutions et leur permettre de participer à la mise en place d’un nouveau model de développement. « Les pauvres et les marginalisés sont ceux qui savent ce qu’ils veulent, alors permettons-leur d’avoir les mécanismes qui permettent de réaliser leur volonté« , a déclaré le chef d’Etat lors d’une allocution. Cette annonce intervient au lendemain de la nomination par son homologue algérien, d’un comité d’experts pour conduire la révision constitutionnelle en Algérie.

Au même moment, la Tunisie vit une impasse politique depuis plusieurs mois. A l’issue des législatives, le premier ministre Habib Jemli n’est toujours pas arrivé à former un gouvernement. La liste de ses candidats aux postes de ministre sera soumise au vote de confiance à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) dans quelques jours.