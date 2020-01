« Troisième guerre mondiale » : l’Angleterre mobilise ses hélicoptères et ses navires de guerre

Les tensions sont toujours aussi vives au Moyen Orient après l’assassinat du général iranien Qassem Suleimani par les Etats Unis. Allié inconditionnel de Washington, la grande Bretagne mobilise l’artillerie militaire en attente au Moyen-Orient.

Des navires et des hélicoptères britanniques ont été mis en attente au Moyen-Orient au cas où il y aurait une nouvelle escalade militaire de la crise iranienne, a déclaré le ministre anglais de la Défense, Ben Wallace, aux députés britanniques. Il a souligné que ces « mesures urgentes » ont été prises pour protéger les ressortissants britanniques et les intérêts en Irak et dans d’autres pays voisins si l’Iran ripostait après l’assassinat la semaine dernière de Suleimani.

Selon la Grande Bretagne, il est nécessaire de « changer l’état de préparation de nos forces », qui comprennent environ 400 soldats en Irak, et deux navires de guerre, le HMS Montrose et le HMS Defender dans le golfe Persique. Le meurtre de Qassem Suleimani a remué la région du Moyen-Orient et l’Iran indique que la réponse sera terrible et violente.