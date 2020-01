TPMP: le réalisateur Olivier Marchal humilie Aya Nakamura en direct sur C8

Send an email

Reçu ce mardi 07 janvier 2020 sur le plateau de TPMP, le réalisateur Olivier Marchal a taclé la chanteuse Aya Nakamura à qui il a proposé un rôle humiliant.

En pleine promotion de la deuxième saison de la série « Les Rivières pourpres » diffusées sur France 2, le réalisateur Olivier Marchal a tenu des propos gênant qui ont ont créé un malaise sur le plateau tété. «Comme tu as l’œil pour choisir des profils atypiques pour jouer dans tes films, je vais te montrer des photos de célébrités. Tu vas me dire si tu penses qu’ils feraient des bons flics ou des bons voyous dans un de tes films», a balancé l’animateur phare de C8, Cyril Hanouna au réalisateur de 61 ans. Sans faire dans la dentelle, le scénariste s’est apprêté au jeu. Pour lui, Nabilla pourrait se glisser dans la peau d’une « cliquette aux stup» et Emmanuel Macron incarnerait avec brio « un flic des RG ».

Mais il se s’est pas arrêté là. Il finira par proposer un rôle plus ou moins humiliant à Aya Nakamura. « Alors flic ou voyou ? » demande Cyril Hanouna. Et à Olivier Marchal de répondre: une « tenancière de bar à hôtesses ! ». « Ah aouais ça va lui faire plaire » réagit ironiquement Cyril Hanouna qui était gêné par cette moquerie. A en croire , le raisonnement du réalisateur,« ce n’est pas méchant », parce qu’elle est jolie et c’est de la fiction.