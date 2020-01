Toujours célibataire, Selena Gomez souffre d’une dépression amoureuse? (photo)

La chanteuse Selena Gomez a dévoilé sur les réseaux sociaux, des clichés qui en disent long sur sa dépression amoureuse.

Depuis sa rupture difficile avec Justin Bieber, Selena Gomez souffre d’être encore célibataire. Atteinte du Lupus depuis des années, elle avait dû se faire greffer un rein en 2018 puis a été internée dans un hôpital psychiatrique pour dépression en 2019. Alors qu’elle a décidé de faire le bilan de l’année 2019, l’ex de Justin Bieber a partagé des moments passés avec ses amis. « 2019, l’année où j’ai été la 5e roue du carrosse… J’ai adoré.» a t-elle écrit en légende des images qui confirme son état de dépression.

Même si la star est revenue plus forte que jamais avec ses derniers titres qui ont fait le buzz en fin 2019, ses fans la trouvent très déprimée sur les clichés. Dans son clip Lose You To Love qui a récolté de 200 millions de vue, elle a évoqué sa rupture avec Justin Bieber qui s’est marié avec Hailey Baldwin peu de temps après leur séparation. Malgré tout cela, la jeune Selena Gomez qui compte sur le soutien de sa famille et de ses amis semble tout faire pour aller de l’avant et oublier son histoire d’amour avec Justin Bieber. Pour y arriver, elle préfère se concentrer sur sa carrière musicale qui reste sa priorité.