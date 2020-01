Top 20 des milliardaires africains en 2020: aucun pays de la zone franc CFA

Send an email

Forbes, le célèbre magazine économique américain, a rendu public son classement des milliardaires africains en 2020. Le top 20 de ce classement est dominé par des égyptiens, des sud-africains suivis des nigérians.

L’Egypte et l’Afrique du sud viennent en tête de ce classement 2020 de Forbes avec cinq représentants chacun. Le Nigéria compte quatre compatriotes devant le royaume du Maroc avec deux richissimes hommes d’affaires. Les pays tels que l’Angola, la Tanzanie, l’Algérie et le Zimbabwe ferment le classement avec un représentant chacun. Le nigérian Aliko Dangote est premièr du classement des personnalités les plus riches d’Afrique avec une fortune estimée à 10.1 milliards de dollars. Il est suivi de l’égyptien Nassef Sawiris qui totalise une fortune de 8 milliards de dollars devant le nigérian Mike Adenuga à la 3è position avec 7.7 milliards de dollars.

Voici-ci dessous le top 20 des milliardaires africains en 2020 selon Forbes

Aliko Dangote (Nigeria) $10.1 Nassef Sawiris (Égypte) $8 Mike Adenuga (Nigeria) $7.7 Nicky Oppenheimer (Afrique du Sud) $7.7 Johann Rupert (Afrique du Sud) $6.5 Issad Rebrab (Algérie) $4.4 Mohamed Mansour (Égypte) $3.3 Abdulsamad Rabiu (Nigeria) $3.1 Naguib Sawiris (Égypte) $3 Patrice Motsepe (Afrique du Sud) $2.6 Koos Bekker (Afrique du Sud) $2.5 Yasseen Mansour (Égypte) $2.3 Isabel dos Santos (Angola) $2.2 Youssef Mansour (Égypte) $1.9 Aziz Akhannouch (Maroc) $1.7 Mohammed Dewji (Tanzanie) $1.6 Othman Benjelloun Maroc) $1.4 Michiel Le Roux (Afrique du Sud) $1.3 Strive Masiyiwa (Zimbabwe) $1.1 Folorunsho Alakija (Nigeria) $1

Aucun pays de la zone franc FCA

Les pays de la zone franc CFA ou du moins leur hommes d’affaires ne figurent pas dans ce classement du magazine américain. Ce qui relance de facto le débat sur le franc CFA, monnaie héritée de la colonisation française. En 2019, le projet de monnaie commune des Etats de l’Afrique de l’ouest a débouché sur l’Eco. Celle-ci est censée remplacer la monnaie coloniale imprimée à Chamalière en France.