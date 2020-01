Togo-Présidentielle 2020: voici les dix candidatures officiellement enregistrées

La réception des dossiers de candidature à l’élection présidentielle du 22 février 2020 a été clôturée mercredi 08 janvier à 23h59. Aussitôt, le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Ayassor Tchambakou a animé un point de presse pour publier le nombre de dossiers enregistrés par son institution.

Dix dossiers de candidatures ont été déposés pour l’élection présidentielle de février prochain. Selon le président de la Ceni, ces dossiers proviennent des partis politiques, de regroupement des partis politiques et d’indépendant. Se félicitant de la réussite de cette phase, Ayassor Tchambakou indique que conformément aux dispositions de l’article 154 du code électoral, l’institution qu’il préside procédera à l’examen de l’ensemble dossiers qui seront ensuite transmis au ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales pour la suite du processus.

A en croire les médias locaux, le point des dossiers de candidature se présente comme suit: Faure Gnassingbé pour le pari UNIR, Jean-Pierre Fabre du parti Alliance Nationale pour le Changement (ANC), Aimé Gogué du parti Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral (ADDI), l’ancien Premier Ministre Kodjo Agbéyomé pour le Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement – (MPDD), Tchassona Traoré du parti Mouvement Citoyen pour la Démocratie et le Développement (MCD), Kodjovi Thon, candidat indépendant du mouvement Nouvelle Vision (NOVI), Géorges William Assiongbon Kouessan du parti Santé du Peuple, Wolou Komi du Pacte Socialiste pour le Renouveau (PSR), Innocent Kagbara du Parti Démocratique Panafricain (PDP) et la seule dame dans cette course est Kpétigo Affiwa, de la coalition « Les rassembleurs ».

Il faut préciser que la liste définitive des candidats retenus pour cette élection sera rendue publique au plus tard le 28 janvier 2020.