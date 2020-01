Togo – présidentielle 2020: trois recours rejetés par la cour constitutionnelle

Send an email

La cour constitutionnelle a rejeté les deux recours de l’opposant Jean-Pierre Fabre contre la candidature de Faure Gnassingbé. Non seulement la composition de la cour demeure inchangée mais aussi l’actuel président au pouvoir à Lomé peut poursuivre sa course vers son 4è mandat.

La cour constitutionnelle a débouté Jean-Pierre Fabre sur ses deux recours. En effet, l’opposant avait requis l’annulation de la candidature du président candidat, Faure Gnassingbé. Ce dernier, après trois mandats, a voulu, au nom de la constitution révisée en 2019, briguer son 4è mandat. Ce qui ne garantit pas une alternance selon l’opposant Fabre. Mais la cour a déclaré son recours irrecevable.

L’autre recours récuse deux membres de la cour constitutionnelle. Le président de la haute juridiction Aboudou Assouma et et le conseiller Amados Djoko ne devraient pas figurer dans l’institution, a fait savoir Jean-Pierre Fabre. Il demande par conséquent, que la composition de la cour soit revue avant la tenue du scrutin. Les sept sages, tous proches du pouvoir, ont rejeté la requête.

La candidature de Aubin Thon définitivement rejetée

Pour insuffisance de signature, la candidature de Aubin Thon avait été rejetée par la cour constitutionnelle. Mécontent, le candidat de la nouvelle vision a saisi l’institution pour se faire racheter. Hélas, les sages ont scellé son sort et il ne pourra prétendre à la plus haute fonction de la république qu’en 2025. Précisons que le premier tour de la présidentielle aura lieu le 22 février prochain et la campagne sera ouverte le 6 février.