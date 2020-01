Togo-présidentielle 2020: le Gen Sékouba Konaté apporte son soutien à Faure Gnassingbé

Le président sortant du Togo et candidat à sa propre succession Faure Gnassingbé a reçu un soutien de taille dans le cadre de la présidentielle de février 2020. Il s’agit du général Sékouba Konaté, président de la transition guinéenne en 2010.

Faure Gnassingbé peut compter sur le soutien sans faille du général Sékouba Konaté dans sa quête de quatrième mandat à la tête du Togo, petit pays de l’Afrique de l’ouest. Depuis la Suisse où il participe actuellement à un Forum, l’ancien dirigeant n’est pas allé par quatre chemins pour officialiser son soutien à celui qui appelle affectueusement son « frère et ami« . Devant la presse, Sékouba Konaté exprime son «soutien indéfectible et total» et son «amitié» à Faure Gnassingbé, « l’homme qu’il faut pour maintenir la paix, la cohésion sociale, l’unité nationale, la sécurité et la stabilité au Togo».

A l’en croire, le Togo est aujourd’hui une référence dans presque dans tous les domaines, surtout sur le plan économique, l’environnement des affaires qui est très favorable, l’emploi des jeunes et l’autonomisation des femmes. Candidat investi du partir au pouvoir (Unir) à la présidentielle, le fils de l’ancien dirigeant du pays est l’un des plus grands favoris de scrutin. Cette élection dont le premier tour se tiendra le 22 janvier prochain marquera un tournant décisif dans la vie sociopolitique du Togo.

Sept candidats officiellement en lice!