Togo – présidentielle 2020: l’appel des musulmans aux candidats

Les cadres musulmans de la République du Togo ont donné de la voix ce vendredi 24 janvier 2020 au sujet de la présidentielle du 22 février prochain. Ils invitent le peuple en général et les candidats en particulier à préserver la paix tout au long du processus.

Dans leur déclaration, les cadres musulmans font savoir avec regret que l’élection présidentielle qui est un événement « joyeux dans tous les pays, parce que permettant au peuple de reprendre sa souveraineté et de décider de son futur, est attendu avec des craintes. Craintes liées aux expériences négatives du passé avec leurs lots de morts et de blessés. » C’est pour éviter le cauchemar aux populations, et suite aux interventions musclées des forces de l’ordre dans « des zones géographiques bien précises dont Sokode, Mango, Bafilo, Zongo à Lomé et à Kpalime… », que les cadres musulmans ont jugé utile de sortir de leur réserve.

L’appel lancé ce jour, font-ils remarquer, vient après maintes réflexions. « Dans une situation aussi complexe que crispée, comment interpeller sans être accusé de parti pris? », s’interrogent-ils. Toutefois, ils sont convaincus que ne rien dire pendant que des « innocents sont bastonnés » relève d’une complicité de la violation des règles régissant le vivre-ensemble au Togo. Ils ont donc pris le risque d’intervenir dans le débat politique, espérant que le message sera bien compris de tous.

Ne franchissons plus le rubicon

Pour éviter de tomber dans les mêmes travers, les cadres musulmans lancent cet appel à tous les fils et filles togolais: « tous les togolais, de l’opposition, du pouvoir, de la société civile, et ceux qui ne sont d’aucun bord doivent aimer notre pays et en faire la priorité dans leurs choix. » Mieux, l’adversité politique ne doit pas se transformer en une guerre au point où les gens soient obligés de s’entretuer. Ils demandent aux 7 candidats à l’élection présidentielle du 22 février de ne jamais perdre de vue ces considérations à moins qu’ils aient un projet autre que le développement pour le pays.