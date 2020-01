Togo / Présidentielle 2020 : la réaction de Faure Gnassingbé après sa désignation comme candidat

Send an email

Le président togolais Faure Gnassingbé n’est pas resté insensible à sa désignation comme candidat de son parti pour les présidentielles de 2020. Ce mardi au siège d’Unir pour la République, le numéro 1 du Togo a lâché quelques mots à la presse.

Faure Gnassingbé a été désigné candidat de son parti pour les présidentielles de 2020. Au pouvoir depuis 2005, l’homme est en course pour un 4è mandat. Quelques heures après son officialisation, le fils de l’ancien président Gnassingbé Eyadema s’est confié aux médias togolais. « C’est une réunion de parti pour m’informer du souhait des militants de me voir porter encore les couleurs de notre parti pour l’élection présidentielle. J’ai remercié et en toute humilité, j’ai accepté« , a déclaré le président togolais dans des propos rapportés par le site Lfrii.

Le premier tour de l’élection présidentielle est prévu pour le 22 février 2020. Candidat à sa propre succession, Faure Gnassingbé est donné comme grand favori de cette présidentielle où l’opposition est très émiettée.