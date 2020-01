Togo – présidentielle 2020: la cour constitutionnelle scelle le sort de Kossi Wonouvo Gnagnon

Send an email

Le candidat Kossi Wonouvo Gnagnon ne participera pas à la prochaine élection présidentielle au Togo. Ainsi en a décidé la cour constitutionnelle ce vendredi 10 janvier 2020 suite à un recours du candidat.

Annoncé pour rivaliser avec d’autres candidats à la présidentielle du 22 février prochain, Kossi Wonouvo Gnagnon va devoir soutenir un autre candidat à défaut d’appeler au boycott du scrutin. En effet, le 8 janvier, jour de clôture de réception des dossiers de candidature, il s’est présenté à la commission électorale nationale indépendante (Ceni) avec son dossier. Mais, la copie de la pièce prouvant qu’il a versé sa caution au trésor manquait. La Ceni n’avait d’autre option que de rejeter son dossier.

Mécontent, il a saisi séance tenante la cour constitutionnelle. Malheureusement pour lui, 48 heures après, les sages de la cour lui ont opposé une fin de non recevoir. Il ne peut plus être de la course. Il va donc devoir attendre 2025 pour une nouvelle tentative.