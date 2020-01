Togo – présidentielle 2020: la Ceni a validé neuf candidatures

Send an email

La commission électorale nationale indépendante (Céni) a validé neuf candidatures sur les dix enregistrées. L’information est rendue publique ce mardi 14 janvier.

Faure Gnassingbé du parti au pouvoir, l’Union pour la République (Unir), Jean-Pierre Fabre de l’Alliance nationale pour le changement (Anc), Agbéyomé Kodjo du Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement (Mpdd), Mouhamed Tchassona Traoré du Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement (Mcd), Innocent Kagbara du Parti démocratique panafricain (Pdp), Dr Georges William Kuessan du parti Santé du peuple, Dr Aubin Thon de Nouvelle Vision (NoVi), Professeur Wolou Komi du Pacte socialiste pour le renouveau (Psr) et Aimé Gogué de l’Alliance des démocrates pour le développement intégral (Addi) sont les candidats retenus par l’instance chargée de l’organisation de ce scrutin.

En attendant la confirmation ou l’infirmation par la Cour constitutionnelle, la seule femme qui était en course a donc des soucis à se faire. La Céni a enregistré dix dossiers le mercredi 8 janvier à minuit. La campagne électorale s’ouvre le 6 février prochain pour le premier tour de la présidentielle qui se déroulera le 22 février. Quatre candidats indépendants sont dans la course en attendant la liste définitive à retenir par la cour constitutionnelle.

Notons que Faure Gnassingbé est candidat pour son quatrième mandat en dépit des humeurs de l’opposition.