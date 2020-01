Togo: le pasteur Sodji veut distribuer 20 millions aux pauvres

Send an email

L’apôtre Gabriel Sodji précédemment annoncé dans les starting-blocks pour la présidentielle du 22 février 2020 n’est plus en lice. Il a préféré distribuer son argent, les 20 millions, aux populations défavorisées.

L’homme de Dieu qui s’est engagé en politique, s’est finalement désisté. Ce jeudi 9 janvier, au lendemain de la clôture du dépôt des dossiers, il a avancé les raisons qui ont motivé son retrait de la course à la présidence de la république togolaise. Pour Gabriel Sodji, « la situation politique est polluée au pays ». C’est la raison fondamentale qui motive son retrait.

Pour prouver que ce n’était pas la caution qui a été l’élément catalyseur de son retrait, l’apôtre Sodji déclare: « je préfère plutôt mettre ces 20.000.000 au service du développement. Comme je le faisais depuis plus d’une dizaine d’année, je mettrai ce fonds à la disposition des pauvres ». Le président du parti « Togo en Mouvement » entend démarrer la distribution de l’argent dès ce vendredi 10 janvier et ce, devant la presse internationale et locale.

Certaines sources indiquent que c’est après une réunion de crise au siège du parti que l’homme de Dieu politicien a pris la décision, au dernier moment, de se rétracter.