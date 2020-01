Togo: en images, la triste exhumation de Miss Darina Wilson froidement assassinée à Baguida

Au Togo, la Miss YPN, Darina Wilson froidement assassinée le mardi 07 janvier 2020 à Baguida à Lomé a été inhumée le samedi 18 janvier 2020.

C’est en larme et inconsolables que les parents meurtris de Miss Darina Wilson ont enterré leur fille, qui autrefois, remplie de Vie et de Volonté ne se laissait point anéantir par les difficultés. Miss Darina Wilson était ambassadrice d’une cause noble et modèle pour chacune de ses compagnes. Selon la presse togolaise, elle aurait été poignardée à de multiples reprises puis laissée pour morte à Baguida non loin de l’espace aéré BCEAO. Mais chose étrange, son sac à mains n’a pas été emporté par son ou ses agresseurs.