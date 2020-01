Togo – Eliminatoires Mondial 2022 : la réaction de Claude Le Roy après le tirage au sort

Send an email

Le sélectionneur national des Éperviers du Togo Claude Le Roy, a réagi au tirage au sort de la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 qui a vu la sélection togolaise héritée du groupe H. Le technicien français estime estime que ses poulains ont toute leur chance de sortir premier de leur poule.

Ce mardi s’est tenu au Caire en Egypte, le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Le Togo, en fonction de sa position au classement FIFA, a été logé dans le groupe H où figure le Sénégal, vice-champion d’Afrique, mais aussi le Congo et la Namibie. Un groupe assez relevé pour les Éperviers qui devront se défaire de chacun de leur adversaire s’ils veulent se qualifier pour le tour suivant.

A lire aussi : Coupe du Monde Qatar 2022 (Q) : le groupe du Sénégal avec une surprise

Mais pour Claude Le Roy, la tâche ne serait pas impossible. Le technicien français pense que ses poulains sont capables de terminer premier de leur groupe. « On a une petite chance. Je crois que c’est un tirage qui aurait pu être beaucoup plus dur pour nous. Le Sénégal est peut eut être la meilleure équipe actuelle du continent avec l’Algérie. Le Congo, je l’ai déjà dirigé et je crois bien le connaitre. J’ai déjà joué contre la Namibie dans les éliminatoires des compétitions internationales », a déclaré le sélectionneur national.

Même s’il reconnait que le Sénégal est le grand favori d ce groupe, l’ancien coach du Ghana estime que son équipe peut créer la surprise.« Le Sénégal est le grand favori du groupe, mais derrière il y aura une bagarre. On sait qu’il y aura une seule qualifiée par groupe. Sur 6 matchs, il peut y avoir des surprises », a-t-il ajouté. Pour rappel, les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 débutent en octobre 2020.