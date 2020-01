Togo: Darina Wilson, Miss YPN froidement assassinée à Baguida (photo)

Send an email

Au Togo, la Miss YPN, identifiée comme Darina Wilson a été froidement assassinée ce mardi 07 janvier 2020 à Baguida à Lomé.

La jeune Darina Wilson, lauréate de la première édition de Miss Young People Nation et étudiante à l’ESA a été retrouvée morte ce mardi 07 janvier 2020. Selon gnadoemagazine, elle a été poignardée par un ou un plusieurs individus et ce, à de multiples reprises. Son corps sans vie a été par la suite abandonné à Baguida non loin de l’espace aéré BCEAO. La même source indique que son sac à mains n’a pas été emporté par son ou ses agresseurs mais son téléphone a été dérobé. Mais ce qui est étrange, ses agresseurs ne sont pas des voleurs, puisque son sac à main n’a pas été touché.

Depuis l’annonce de sa mort, il y a une pluie d’hommages à son endroit sur les réseaux sociaux.