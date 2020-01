Tina Glamour : « On dit que Hamed Bakayoko a tué mon enfant, mais il m’a acheté une maison… »

Dans une récente sortie sur l’émission « Rien à cacher » de la radio Nostalgie, Tina Glamour est revenue sur les rumeurs autour de la mort de son fils, Arafat.

King incontesté du coupé-décalé et grande voix de la musique africaine, DJ Arafat est décédé le 12 Août 2019 des suites d’un tragique accident de la circulation. Sa mort a endeuillé le monde du showbiz et plusieurs voix se sont élevées pour accuser les personnalités politiques d’être les responsables de la mort de l’enfant terrible d’Abidjan. Connu pour ses frasques, l’artiste était vu comme un intouchable malgré ses multiples bêtises. Le ministre ivoirien de la défense Hamed Bakayoko est régulièrement cité comme le véritable coupable de la mort de l’artiste.

Mais pour Tina Glamour, toutes ses accusations sont infondées. Invité sur l’émission « Rien à cacher » de la radio Nostalgie, la mère du Daïshikan a tenu a faire taire les ragots proférés contre le père spirituel de son fils. «On parle du ministre Hamed Bakayoko qui a tué mon enfant. Mais c’est Hamed Bakayoko qui m’a acheté une maison, il n’était pas obligé… Je suis Bété. Pourquoi le FPI ne m’a pas donné un seul yako ? Pendant les funérailles de mon enfant, on me dit il y a Affi N’Guessan qui doit passer, on me bloque à la porte… Moi, j’ai perdu mon enfant, mais à la fin, ma propre famille m’a combattu parce qu’il y avait le blé», a déclaré Tina Glamour