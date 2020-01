Tina glamour en couple avec le jeune chanteur Shanaka? : voici la preuve qui enfonce la mère de DJ Arafat

Invité dans l’émission « rien à cacher » de la radio nostalgie, samedi 4 janvier dernier, Tina Glamour avait déclaré n’avoir jamais été en couple avec le jeune chanteur Shanaka Yakuza. Une sortie totalement remise en cause par un document circulant depuis peu sur la toile, mettant à nu l’idylle entre la mère de DJ Arafat et l’artiste du coupé décalé.

Tina Glamour rattrapée par son passé. Lors d’une récente sortie, la mère de DJ Arafat a démenti toute relation amoureuse avec le jeune chanteur Shanaka Yakuza. Visiblement sûre de ce qu’elle avance, la sexy-moulance a déclaré n’avoir jamais été en couple avec celui qui pourrait être son fils.« Il n y a jamais eu de relation amoureuse avec Shanaka Yakuza. Arafat en voulait à Shanaka parce qu’il était jaloux de tous ceux qui étaient autour de moi. C’était mon seul garçon et il était aussi jaloux. C’est comme les petites filles qui aiment beaucoup leur père. Elles jalousent leur maman ».avait déclaré Valentine Logbo lors de son passage dans l’émission « rien à cacher » de la radio Nostalgie.

Cependant, un document datant de 15 mai 2012 et dont le site Vibe radio a eu la substance, contredit fortement les propos de la mère Tina. Selon ledit document, la grande mère de Rafna aurait bel et bien eu une liaison intime avec celui qui se fait appeler le « Japonais noir« . Dans cet article, Tina Glamour et son jeune amant sont bras dessus, bras dessous dans un bar : LE DRUG STORE en Zone 4. Les deux amoureux savourent tranquillement leur amour dans un coin du bar autour d’un verre. A la vue des caméras, Shanaka Yakuza lance : « Je vous présente ma femme ». Et Tina d’ajouter : « C’est vrai, on fait des palabres par moment, mais on a fait la paix. On est au «KOÏ» désormais ». Puis de poursuivre : « On s’est aimé et on s’aime toujours… Je vis ma vie, ma vie m’appartient. Les gens peuvent raconter ce qu’ils veulent, c’est leur problème ». Et comme pour donner la preuve de leur union, les deux tourtereaux s’étaient mis à s’embrasser langoureusement sous les regards médusés des clients du bar. « Après ça, vous voulez quelle preuve encore ? », avait laissé entendre le couple.