The Voice saison 9: très amoureux, Sam et Alexia en couple mais rivaux sur scène

La saison 9 du concours The Voicie démarre le samedi 18 janvier 2020 sur TF1. Chose curieuse, cette saison, The Voice présente Sam et Alexia, deux jeunes amoureux, en couple dans la vie mais rivaux sur scène.

Sam et Alexia se sont rencontrés grâce à la musique et ils veulent l’utiliser pour vivre un des moments les plus intenses de leur vie. Interrogé par Closer, mardi 14 janvier, Sam et Alexia, talents de la nouvelle saison de The Voice, présentée par Nikos et Karine Ferri, en coulisses, ont indiqué que c’est séparés qu’ils vont participer aux auditions à l’aveugle. « Nous formons un couple dans la vie et nous sommes aussi un couple sur scène. Nous avons monté notre duo, à la fois en électrique et en acoustique », explique le jeune homme qui partage sa vie avec Alexia depuis un an. « Quand nous avons passé la pré-audition, nous avons présenté chacun un morceau puis nous avons chanté ensemble pour montrer ce dont nous étions capables. Ils ont choisi de nous prendre tous les deux pour les auditions à l’aveugle mais pas en tant que duo », explique Alexia.

« Aller le plus loin possible dans l’aventure »

Pour la jeune femme, citée par Gala, il n’y a rien de surprenant au fait que la production ait décidé de les faire monter sur scène séparément: « Nous avons deux univers musicaux complètement différents. Sam a une culture rock. Moi, j’ai grandi dans le jazz car mon père est pianiste ». Pour eux, l’amour prime et ils ne sont pas en compétition. « Si ça marche pour Alexia, je serai encore plus heureux que si ça marchait pour moi », a confié Sam. Dans l’un ou l’autre cas, leur ultime objectif est d’aller le plus loin possible dans l’aventure. C’est d’ailleurs pourquoi, ils ont décidé de faire appel à des coachs différents, s’ils en ont l’opportunité, afin de séduire chacun à sa manière le nouveau jury composé de Pascal Obispo, Lara Fabian, Amel Bent et Marc Lavoine.