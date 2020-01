Terroriste au sahel: l’armée française déploie des renforts dans la zone des trois frontières

La France annonce des moyens supplémentaires dans la lutte contre le terrorisme au sahel. Mercredi dernier, le chef d’état-major français des armées, François Lecointre, a annoncé l’envoi de 220 soldats supplémentaires au sahel.

La zone des trois frontières est ciblée par la France pour accentuer sa lutte contre le terrorisme dans les pays de l’hinterland. Dans une sortie médiatique mercredi dernier, le chef d’état-major des armées, le général François Lecointre, a fait une annonce d’envoi de troupes supplémentaires. « Nous allons accentuer nos efforts dans la zone du Liptako-Gourma, dans la zone des trois frontières [entre Mali, Burkina Faso et Niger], en y concentrant des moyens supplémentaires », a-t-il déclaré.

D’après lui, les moyens mis à disposition de l’opération Barkhane ne sont pas suffisants pour qu’on puisse avoir des soldats déployés 24 h sur 24, 7 jours sur 7, dans cette région extrêmement vaste. C’est pourquoi, en dépit des 4500 soldats présents dans la région, l’Hexagone déploie 220 militaires supplémentaires. Il promet également que d’autres moyens seront déployés sans pour autant donner de précisions.

Des retombées du sommet de Pau!

Cette grande annonce intervient dix jours après le sommet de Pau qui a réuni les chefs d’Etat du sahel et le président Emmanuel Macron. Le but était de clarifier la position des dirigeants du sahel sur l’intervention des forces françaises dans la région. A en croire la déclaration commune, Roch Kaboré, IBK et Cie ont appelé à plus d’implication de la France pour une lutte efficace contre l’avancée des groupes armés.