Tensions Irano-américaines : l’armée allemande se retire d’Irak

Le meurtre du général iranien Souleimani par les Etats Unis a suscité des tensions en Iran et dans tout le Moyen Orient. L’Allemagne a donc décidé, en raison de problèmes de sécurité, de déplacer certaines troupes d’Irak.

L’Allemagne, qui fait partie de la coalition international en Irak, avec les Etats Unis et d’autres Etats, a décidé de retirer ses troupes du pays pour des raisons de sécurité suite aux tensions suscitées par le meurtre par les Etats Unis du général Souleimani d’Iran. Sur les 120 soldats allemands en Irak dans le cadre d’une mission de formation, entre 30 et 40 seront transférés en Jordanie, a déclaré mardi le législateur de la CDU, Roderich Kiesewetter, dans une interview à la radio Deutschlandfunk. La mission se poursuivra, bien qu’elle ait été suspendue pour le moment, a ajouté Kiesewetter, cité par Bloomberg.

La coalition dirigée par les États-Unis pour vaincre l’État islamique a déclaré dimanche qu’elle suspendait ses opérations en Irak pour concentrer temporairement ses efforts sur la protection de ses forces. La situation entre l’Iran et les Etats Unis est de plus en plus explosive et personne, ni même les décideurs, ne semble avoir une main mise sur l’avenir, ce qu’il se passera « demain ». Aussi, le risque d’une troisième guerre mondiale est-il présent et s’accentue. Le Général Qassem Soleimani a été tué vendredi par une frappe américaine près de l’aéroport de Bagdad et le Pentagone a envoyé des forces supplémentaires au Moyen-Orient. Le parlement irakien, dans un vote non contraignant, a appelé les troupes américaines à se retirer.