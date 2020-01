Tension Iran-USA : Vladimir Poutine envoie une mise en garde forte à Donald Trump

Send an email

En pleine crise au Moyen Orient où toutes les attentions son braquées sur le regain de tensions entre l’Iran et les Etats Unis, Vladimir Poutine choisit pile ce moment pour se rendre en Syrie. En lecture profonde, cette visite pourrait être une mise en garde claire à Donald Trump en ce qui concerne le leadership dans la région.

Le président russe Vladimir Poutine s’est rendu mardi à Damas pour officiellement, visiter les troupes russes stationnées en Syrie et rencontrer le leader du pays, selon un porte-parole présidentiel. Cependant, on peut voir dans cette visite surprise, une des rares d’ailleurs dans cette région stratégique, un message directement adressé au président américain, Donald Trump. La Russie, avec ce déplacement de Poutine en Syrie, marque probablement son territoire et rappelle aux USA qu’il y a un adversaire de taille dans la région qu’il ne faudrait pas mettre en colère dans ses tensions avec l’Iran, un allié de Moscou.

Avec l’Iran, on observe un renforcement du partenariat avec la Russie en raison notamment de la dégradation des relations de celle-ci avec l’Occident mais aussi en raison de la stratégie russe d’alliance avec les milices chiites au Moyen-Orient contre le risque de contagion du djihadisme sunnite vers l’ancien espace soviétique. Cependant, même si les américains maintiennent une présence armée massive dans le Golfe, et que la Russie n’a forcément pas les capacités nécessaires pour devenir une puissance hégémonique dans le Moyen Orient, le message de Poutine est de dissuader Trump de déclencher une guerre avec Téhéran car cela pourrait avoir un effet boomerang ; les USA ne sont pas les seuls à avoir de puissants alliés. Dans tous les cas, personne ne semble vouloir se battre.