Tension Iran-USA: l’Afrique du Sud prend position

Le pays de Cyril Ramaphosa n’a pas souhaité jouer à la piètre figure en ce qui concerne le risque imminent d’escalade des tensions entre l’Amérique de Donald Trump et l’Iran de Hassan Rohani. S’inscrivant dans la droite ligne de la communauté internationale, l’Afrique du Sud appelle à la retenue et à l’esprit pacifique des uns et des autres.

« Appel à l’apaisement », c’est l’expression qui résume au mieux la déclaration de l’Afrique du Sud par rapport à la situation préoccupante qui met au prise les Etats-Unis et la République Islamique. La nation arc-en-ciel ne souhaite pas que la mort du général iranien Qassem Soleimani conduise les deux pays à un conflit que d’autres qualifieraient de « troisième guerre mondiale ». A cet effet, l’Afrique du Sud a appelé par la voix de son ministre des Relations Internationales Naledi Pandor, les deux pays à la retenue et au calme pour la paix et la stabilité du Moyen Orient en particulier et du monde en général.

« Il est essentiel que toutes les parties restent et renoncent à prendre toute autre mesure qui aggraverait la situation déjà fragile », a déclaré le ministre sud-africains des Relations Internationales Naledi Pandor.

L’Iran a promis de venger la mort de son autorité militaire assassinée le vendredi dernier en Irak par une frappe aérienne des Etats-Unis. En Amérique, la Maison Blanche se dit être sur les pieds de guerre et met la République Islamique en garde contre toutes représailles quelle que soit leur nature. Malgré l’appel de la communauté internationale qui exhorte à la retenue, le pire est à craindre car la situation peut dégénérer d’une minute à l’autre. Est-ce le début de la troisième guerre?