Tension à savè: les têtes couronnées ont la responsabilité de ramener la paix, selon Frédéric Béhanzin

Les jeunes patriotes et la coalition « Jeunesse Ambition 2021 » ont effectué ce lundi 20 Janvier 2020 une sortie médiatique. Au menu de leur déclaration, la situation de vives tensions sociales dans la Commune de Savè, située dans les collines.

Depuis les dernières élections législatives, la Commune de Savè a été déjà trois fois le théâtre d’affrontement entre population et les forces armées. Cette situation préoccupe Frédéric Béhanzin et les siens qui sont montés ce lundi 20 Janvier 2020 au créneau pour inviter les populations de cette ville à ne pas se laisser instrumentaliser par des politiciens qui ont peu à cœur le développement de leur Commune. Cette sortie conjointe « des jeunes patriotes du Bénin » et de la « coalition jeunesse ambition » a permis à ces jeunes de ces deux mouvements politiques de se prononcer sur les différents chantiers ouverts par le chantre de la rupture.

Sur la situation de Savè, les conférenciers ont pointé d’un doigt accusateur des acteurs politiques tapis dans l’ombre tirant la ficelle pour créer le désastre dans cette zone du pays. Aussi appellent -t-il leurs frères de Savè à ne pas céder à la manipulation des politiciens qui n’ont de visions que leur propre intérêt. Pour eux, la Commune de savè ne saurait se développer dans la violence et les populations ont intérêt à ce que leur commune s’ouvre aux grands travaux de développement entamés par les princes du moment. Pour le retour de la paix à savè, Frédéric Béhanzin estime que les sages et les têtes couronnées de cette localité ont un grand rôle à jouer. Voilà pourquoi il les appelle à prendre leur responsabilité.