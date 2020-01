Tchad: 9 morts dans un attentat à Kaïga Kindjiria

Send an email

Au moins, neuf personnes ont été tuées dans un attentat-suicide dans un village de l’ouest du Tchad, ont annoncé, ce lundi 20 janvier 2020, les médias locaux.

Kaïga Kindjiria, un village dans l’ouest du Tchad, a été, une nouvelle fois, pris pour cible par la secte islamiste Boko Haram. L’attentat, qui a eu lieu dans la nuit du dimanche à lundi 20 janvier 2020, aurait fait 9 morts, selon les propos d’un responsable de l’armée au micro de l’AFP: « Une kamikaze s’est fait exploser hier (dans la nuit) à Kaiga Kindjiria et a occasionné la mort de 9 personnes, dont 2 femmes et 7 hommes », a indiqué à l’AFP un responsable de la sécurité dans la région, sous le couvert de l’anonymat. L’attaque et le nombre de victimes ont été confirmés à l’AFP par le porte-parole de l’armée tchadienne, le colonel Azem Bermandoa.