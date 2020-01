Send an email

Supposée tension entre Davido et Chioma : l’artiste nigérian brise le silence

Outré par les rumeurs selon lesquelles il serait en froid avec sa fiancée Chioma, Davido est sorti de son mutisme pour éclaircir la situation. La star nigériane a invité les médias à plus de professionnalisme dans le traitement des informations qui pullulent sur les réseaux sociaux…

C’est l’actualité qui fait le buzz sur les réseaux sociaux cette semaine. Fiancé de la belle Chioma, Davido serait en froid avec cette dernière. Et pour cause, la star nigériane aurait découvert que la mère de Ifeanyi Adelekea entretenait une relation avec l’ex-manager de David Adedeji Adeleke, Peruzzi, qui serait en effet son petit ami qu’elle aurait présenté à tous en tant que son cousin. Selon plusieurs médias people qui ont relayé l’information, Davido aurait posté un message sur son compte Twitter disant qu’il douterait de la paternité de son fils.

Mais pour l’intéressé, cette histoire n’est qu’un ramassis de mensonges. Dans un post sur ses canaux officiels, le Nigérian a formellement démenti le tweet qui lui a été attribué, invitant ses fans à plus de prudence sur ce qui se véhicule sur les réseaux sociaux.“ A tous ceux qui croient à ce tweet photoshopé de moi disant n’importe quoi au sujet de mon fils, ça ne peut plus durer longtemps. Mdr les médias sociaux. Pff !!! Ne croyez plus en ce que vous voyez, faites attention !!! ”, a fait savoir l’artiste.