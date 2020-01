Supposée tension entre Davido et Chioma : de nouvelles révélations sur le couple nigérian

Alors que Davido était monté au créneau pour mettre un terme aux rumeurs selon lesquelles il serait en froid avec sa fiancée Chioma, de nouvelles révélations sur le couple risquent d’envenimer la situation.

C’est l’information qui fait le chou gras de la presse people sur le continent. Fiancé de la belle Chioma, Davido serait en froid avec cette dernière. Et pour cause, la star nigériane aurait découvert que la mère de Ifeanyi Adelekea entretenait une relation avec l’ex-manager de David Adedeji Adeleke, Peruzzi, qui serait en effet son petit ami qu’elle aurait présenté à tous en tant que son cousin. Selon plusieurs médias people qui ont relayé l’information, Davido aurait posté un message sur son compte Twitter disant qu’il douterait de la paternité de son fils.

Mais pour l’intéressé, cette histoire n’est qu’un ramassis de mensonges. Dans un post sur ses canaux officiels, le Nigérian a formellement démenti le tweet qui lui a été attribué, invitant ses fans à plus de prudence sur ce qui se véhicule sur les réseaux sociaux.“ A tous ceux qui croient à ce tweet photoshopé de moi disant n’importe quoi au sujet de mon fils, ça ne peut plus durer longtemps. Mdr les médias sociaux. Pff !!! Ne croyez plus en ce que vous voyez, faites attention !!! ”, a fait savoir l’artiste.

On pensait donc que cette histoire n’était qu’un buzz de plus lancé sur les réseaux sociaux. Sauf que ce feuilleton digne d’un télénovelas mexicain n’avait pas épuisé tous ses épisodes. En effet, selon with in nigeria, Kemi Olunloyo, la journaliste d’investigation controversée par qui est née toute l’histoire, a rejeté en bloc les explications de l’artiste. Dans un post sur son compte Instagram, elle a annoncé que de nombreux secrets sur la mère de Ifeanyi Adelekea seront très bientôt divulgués au public. Elle a également souligné que Davido pourrait ne pas poursuivre son projet d’épouser Chioma. «Je suis peinée, les dommages que Peruzzi a causés sont trop importants. Les cousins ​​ne peuvent pas tomber amoureux l’un de l’autre« , a-t-elle écrit sur son compte Twitter.