Supposée fiche d’identification des enseignants : le Ddemp du Zou décline toute responsabilité

Il circule, depuis ce lundi 13 janvier 2020, sur la toile, une fiche d’identification, demandant aux instituteurs de certaines circonscriptions scolaires du Zou de préciser leur appartenance politique. Approché par une radio de la place, le Directeur départemental de l’enseignement maternel et primaire, Chellon Pierre Hounkandji, dit être surpris et décline toute responsabilité.

«Cette fiche qui circule sur la toile ne provient pas de la Direction départementale de l’enseignement maternel et primaire du Zou», a fait savoir le Directeur départemental de l’enseignement maternel et primaire, Chellon Pierre Hounkandji. En effet, explique-t-il : «Hier, j’étais entrain d’animer le Codir et c’est juste après le Codir que j’ai commencé à recevoir des appels qui fusaient de toute part. C’est après cela que j’ai constaté effectivement qu’un responsable aurait conçu une fiche et il aurait demandé à ses enseignants de préciser leurs appartenances politique, syndicale et autre».

Il dit être surpris comme l’ensemble des Béninois par cette information qui fait grand bruit depuis hier. Mieux, il apprend que lorsqu’il initie une fiche du genre, il la fait toujours accompagner d’une note précisant les conditions de remplissage. Ce qui n’est pas le cas avec la fiche en «cause» qui, à en croire le Ddemp, n’a même pas un numéro d’enregistrement.

«Il n’y a aucune note qui l’a accompagnée. Ceux qui écrivent des commentaires désobligeants sur la toile doivent se détromper. La Ddemp du Zou n’a jamais émis une telle fiche pour demander aux enseignants de préciser leur obédience politique », a insisté Chellon Pierre Hounkandji.

Par ailleurs, il a promis mettre en place un dispositif afin d’identifier la provenance d’une telle fiche.