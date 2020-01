Supercoupe d’Espagne: le groupe du FC Barcelone pour la demi-finale

Send an email

Le FC Barcelone se déplace en Arabie Saoudite pour affronter l’Athlético de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Pour cette rencontre qui aura lieu dans la soirée du jeudi 09 janvier prochain, le coach des Blaugrana a dévoilé la liste des joueurs qui effectueront le déplacement.

Ils sont 24 joueurs au total à être convoqués par Ernesto Valverde pour l’aventure de la Supercoupe. Dans cette liste, l’entraîneur a fait appel à bon nombre de cadres de l’équipe et en a aussi profité pour intégrer quelques jeunes de l’équipe B à l’image de Riqui Puig, Alex Collado et Ronald Araujo. Il faut rappeler que le gardien numéro 1 est toujours souffrant ainsi qu’Arthur Melo et Ousmane Dembélé.

Le groupe du FC Barcelone