Süper Lig : Sessegnon donne la victoire à Genclerbirligi SK

19ème Journée Superlig Turquie : Genclerbirligi SK vs Gazientep 1-0. Une très belle victoire ce soir avec mon but sur pénalty en la mémoire de notre président de club décédé il ya un an, le mérite revient au collectif , à toute l'équipe qui a tout donné sans oublier nos supporters. Vous êtes formidable!!! #SS10

Publiée par Stéphane Sessegnon sur Vendredi 24 janvier 2020