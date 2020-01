Super Coupe d’Espagne : le groupe du Real Madrid avec de grands absents

Send an email

Zinédine Zidane a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour la demi-finale de la Super Coupe d’Espagne face à Valence mercredi (19 h Gmt) en Arabie Saoudite.

Victorieux de Getafe samedi en championnat (3-0), le Real Madrid affronte Valence mercredi en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne qui est délocalisé pour la première fois en Arabie Saoudite. Pour ce choc très attendu, le premier de l’année 2020 pour les Merengues, Zidane a dû composer avec les nombreux absents qui garnissent son infirmerie.Victime d’une contusion à la cheville droite fin novembre, Eden Hazard n’a pas été convoqué tout comme Karim Benzema et Gareth Bale souffrant respectivement d’un problème musculaire et d’une infection respiratoire. Le technicien français peut, par-contre compter sur le retour de Marcelo, Lucas Vazquez et James Rodriguez qui seront du voyage en Arabie Saoudite.

Voici le groupe du Real Madrid pour la Supercoupe d’Espagne : Courtois, Altube, Areola; Carvajal, Militao, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Nacho, Odriozola, Mendy; Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, James, Isco; Lucas, Jovic, Brahim, Mariano, Vinicius, Rodrygo.