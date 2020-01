« Stupid Love »: le message de Lady Gaga à ceux ont piraté son nouveau single

Send an email

Lady Gaga s’est exprimée, très brièvement, sur les réseaux sociaux, après le scandale lié à son dernier single. Le nouveau morceau de la chanteuse, censé sortir le 7 février prochain, a été piraté et continue d’être commenté depuis.

Coup dur pour Lady Gaga ! Alors que les rumeurs annonçaient la sortie du nouveau morceau de Lady Gaga, “Stupid Love”, pour le 7 février prochain, l’oeuvre a déjà fuité dans son intégralité. Des radios, comme Fun Radio, l’ont même diffusée à l’antenne. La chanteuse vient de prendre la parole à propos de cet incident.

Si cet incident a mis les fans en colère, l’interprète de Bad Romance vit la chose avec humour. Sur Twitter, la star a publié un tweet hilarant demandant à tous ses followers d’arrêter d’écouter ce nouveau morceau et même de le commenter. « Can y’all stop » (« Est-ce que vous pouvez arrêter » en anglais ndlr), a écrit cette dernière en légende d’un montage photo d’une petite fille cagoulée, un casque sur les oreilles et un doigt devant la bouche pour demander le silence. Ce « leak » a été, aussitôt, retiré grâce à l’appui de sa maison de disque.

La star a rencontré, en 2018, un succès mondial avec le drame musical A Star is Born, réalisé par Bradley Cooper. La bande originale du film a sans doute contribué à son retentissement. Elle s’est écoulée à 6 millions d’exemplaires dans le monde. 400.000 albums ont été vendus en France. Récompensée au mois de mars 2019 de l’Oscar de la meilleure chanson originale pour le morceau “Shallow”, Lady Gaga prépare actuellement son nouvel album. D’après le PDG d’Universal Music, Olivier Nusse, il doit paraître en 2020. Ce sera le sixième disque de la chanteuse.