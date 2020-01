Steve Mounié : « Huddersfield est ma maison »

En conférence de presse en marge de la FA Cup face à Southampton, Steve Mounié a confié aux journalistes, le secret de sa bonne forme du moment. L’attaquant béninois auteur de 3 buts en 4 titularisations cette saison s’est également prononcé sur son avenir.

Disparu des radars depuis plusieurs mois, Steve Mounié semble avoir repris des couleurs. Mis au devant de la scène sous l’impulsion du nouveau coach des Terriers Danny Cowley, le Béninois affole les compteurs en ces moments. En seulement quatre titularisations, le joueur a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises. Une première pour l’attaquant qui n’a jamais autant eu la confiance des multiples entraîneurs qui se sont succédé sur le banc d’Huddersfield. Alors quand on parle de l’effet du nouveau coach, il ne peut se montrer qu’élogieux : « La philosophie a complètement changé. Quand Jan Siewert est venu, c’était un peu difficile pour tout le monde. Nous avons participé à tant de matchs sans gagner et ce fut difficile pour nous tous. Je pense que le nouveau manager est venu essayer de freiner la mauvaise dynamique et la mentalité qui a été établie dans l’équipe. Il l’a déjà fait et il a totalement changé l’état d’esprit et la mentalité de l’équipe », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Très sollicité durant le Boxing day, le numéro 9 des Écureuils a su parfaitement répondre présent. Au point d’avoir gagné sa place dans l’effectif? « Je pense qu’au cours des deux ou trois dernières semaines, j’ai joué plus que je ne l’ai fait en six mois. C’est pourquoi j’aime le Boxing Day, vous pouvez jouer encore plus de matchs! Je pense que tout le monde est important pour l’équipe et que tout le monde doit être prêt. Même quand je ne jouais pas, j’ai essayé d’être prêt à aider l’équipe autant que possible et d’être prêt à jouer un jour. Il n’y a pas de place certaine dans l’équipe pour personne. Selon ce que le manager veut et les tactiques que cela peut changer, tout le monde doit être prêt«, a-t-il répondu.

Le joueur a par ailleurs évoqué son avenir. Un avenir qu’il voit intimement lié aux Terriers. Malgré les multiples offres qui frappent à sa porte, le quart de finaliste de la CAN 2019 veut poursuivre l’aventure dans le club anglais. « Oui, je suis content à Huddersfield, pas de problème. Je viens, je m’entraîne, j’essaie de faire de mon mieux sur le terrain, j’aime les fans. C’est ma maison, cela ne fait aucun doute », a-t-il ajouté. Le message est passé.