Solidays 2020: Aya Nakamura, Niska, M et Laurent Garnier en tête d’affiche

Les célébrités Aya Nakamura Niska, M et Laurent Garnier sont en tête d’affiche pour l’édition 2020 du festival Solidays.

Les premières têtes d’affiche du festival Solidays ont été dévoilées ce jeudi 30 janvier 2020. Il s’agit entre autres de Aya Nakamura, Niska, M ou encore Rilès. Selon 20 minutes Aya Nakamura se produira, aux côtés de Niska, M ou encore Rilès, sur la scène des Solidays, festival de musique programmé par Solidarité Sida à l’hippodrome de Longchamp, à l’ouest de Paris du 19 au 21 juin. Le média indique qu’il aura aussi la sensation 47 Ter, trublions capables de glisser des textes bien sentis sur l’euthanasie, ainsi que Zola, aux morceaux bruts qui font parler la rue.

En 2019, pour sa 21e édition, Solidays avait connu un record de 228.000 personnes sur trois jours et deux nuits. Les fonds récoltés au festival ont été, précise 20 minutes attribués par Solidarité Sida avant la fin de l’année à des programmes humanitaires et à des associations via un appel d’offres.