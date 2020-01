« Si l’Iran attaque des américains … il sera frappé très durement », Donald Trump

Alors que l’Iran menace toujours de se venger après l’attaque des Etats Unis contre un de ses éminents généraux, le président américain Donald Trump indique qu’il en a assez des menaces et prévient à son tour l’Iran en trois courts mots : « plus jamais de menaces ! ».

« L’Iran parle très hardiment de cibler certains actifs des USA pour se venger de la disparition de leur leader terroriste. Soleimani venait de tuer un Américain, et d’en blesser gravement beaucoup d’autres, sans parler de toutes les personnes qu’il avait tuées au cours de sa vie, y compris récemment des centaines de manifestants iraniens», a twitté Donald Trump parlant de l’attaque contre le général iranien Soleimani, tué près de l’aéroport de Bagdad en Irak par un red américain. « Il attaquait déjà notre ambassade, et se préparait à d’autres attaques dans d’autres endroits. L’Iran n’a été rien d’autre que des problèmes pendant de nombreuses années », a indiqué Trump avant de mettre en garde.

« Que cela serve d’avertissement que si l’Iran attaque des Américains, ou des biens américains, nous ciblerons 52 sites iraniens (représentant les 52 otages américains pris par l’Iran il y a de nombreuses années), certains à un niveau très élevé et important pour l’Iran et la culture iranienne, et ces cibles, et l’Iran lui-même, seront frappés très rapidement et très durement. Les USA ne veulent plus de menaces ! », averti Trump. Cependant, personne ne sait ce qui se passera dans les prochaines heures indique Rym Momtaz de Politico, soulignant aussi que même ceux qui décideront de certaines des prochaines étapes n’ont aussi aucune idée du future proche. Dans tous les cas, un conflit entre ces deux pays impacterait le monde entier.