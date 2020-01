Showbiz: sévère mise en garde de l’artiste Vano Baby à « BÉNIN TOP 10 »

Le rappeur Vano Baby ne veut plus être mêlé à « BÉNIN TOP 10 », cet événement qui récompense annuellement les meilleurs artistes béninois. Dans un message publié sur sa page Facebook ce dimanche 12 janvier 2020, l’artiste a fait une sévère mise en garde à l’encontre des organisateurs de « BÉNIN TOP 10 ».

Vano Baby ne veut plus être nominé ou voir son nom mêlé à l’organisation de « BÉNIN TOP 10 ». « Dites au BÉNIN TOP 10 de ne plus me nominer ou de mettre mon nom dans leur « cérémonie » pour se faire voir », a-t-il écrit. L’artiste dit avoir accepté la place qui lui a été toujours attribuée. « Ça fait longtemps que j’ai déjà accepté la place que vous m’avez toujours donnée. La prochaine fois je vais vous cracher dessus », prévient-il sans plus de détails.

Connu pour son franc-parlé, Vano Baby n’a pas donc pas fait dans la dentelle. En attendant d’en savoir plus sur cette réaction de l’artiste, on retient que ce n’est pas la première fois qu’il le fais. En 2017, il avait aussi violemment réagit au le demain de la tenue de « BÉNIN TOP 10 ». « Je préfère me faire du cash chaque jour que DIEU fait à cause de ce que je sais faire et que le monde reconnaît que d’attendre des trophées qui ne me rapporteront même pas 5 mille par mois. Vous m’avez déjà montré dans ce pays que je ne méritais rien, donc je suis déjà bien installé à ma place », avait rapporté My Addictive.