Série A J18: Cristiano Ronaldo voit triple en 2020

Grâce au triplé de Cristiano Ronaldo et un but de l’argentin Gonzalo Higuain, la Juve s’est imposée face à Cagliari ce lundi 6 janvier 2020. Un très bon présage pour le champion d’Italie qui trône encore à la tête du classement à l’orée de cette nouvelle année.

Ceux qui attendent une fin de Cristiano Ronaldo doivent s’armer de la patience. Car, cela n’est certainement pas pour demain. Du haut de ses 34 ans, l’attaquant de la Juventus muet depuis quelques semaines, est revenu encore plus décisif cette nouvelle année.

Face Cagliari ce lundi 6 janvier 2020, l’ex-légende du Real Madrid a inscrit son premier hat-trick en Série A (49′, 67′(P) et 82′). Une merveilleuse manière de célébrer la nouvelle année. Mais la Juve ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. En effet, l’argentin Ganzalo Higuain a lui aussi fait parler son sens de but. L’attaquant de 32 ans, a inscrit son propre but à la 82e minute.

Avec cette nouvelle victoire, la Juventus cartonne à la tête du classement de la Série A avec 45 points.